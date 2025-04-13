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21:02, 13 апреля 2025Россия

Первая переданная России северокорейская Koksan якобы уничтожена в Курской области

В Курской области якобы уничтожена M1989 Koksan, переданная России КНДР
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Кадр: Telegram-канал «Военный Осведомитель»

В Курской области якобы уничтожена первая самоходная артиллерийская установка (САУ) M1989 Koksan переданная России Северной Кореей. Об этом сообщает «Военный осведомитель» со ссылкой на украинские источники.

«Самоходку подловили FPV-дроны в момент транспортировки», — говорится в сообщении. Другие подробности не приводятся, официального подтверждения этой информации также нет.

Ранее сообщалось, что появились новые фото северокорейской артиллерии в зоне проведения специальной военной операции.

В июне в ходе визита президента России Владимира Путина в КНДР лидеры двух стран договорились о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. В начале ноября Путин подписал закон о ратификации договора о партнерстве с Северной Кореей. Через несколько дней сообщили, что КНДР также ратифицировала совместный с Россией договор о стратегическом партнерстве.

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