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13:19, 13 апреля 2025Из жизни

Развенчан миф о способности кошки всегда приземляться на все лапы

Фелинолог Сиротина: Домашние кошки не умеют приземляться на лапы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: wirestock / freepik

Домашние кошки не умеют приземляться на все лапы при падении с высоты, так как у них не развиты инстинкты, присущие уличным животным. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина.

Она развеяла миф о способности кошек всегда приземляться на все лапы и призвала хозяев, живущих на верхних этажах, следить за питомцами. Эксперт указала на частые случаи, когда кошки выпрыгивают из окна, замечая «что-то там летающее, двигающееся». В итоге животные не выживают при падения с высоты.

У кошек, живущих на улице, работают инстинкты, они могут сгруппироваться и совершать прыжки на высоте. Питомцы в условиях квартиры такого опыта не имеют, заключила Сиротина.

9 апреля сообщалось, что в Омске спасли котенка, который двое суток просидел на дереве.

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