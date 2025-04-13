Развенчан миф о способности кошки всегда приземляться на все лапы

Фелинолог Сиротина: Домашние кошки не умеют приземляться на лапы

Домашние кошки не умеют приземляться на все лапы при падении с высоты, так как у них не развиты инстинкты, присущие уличным животным. Об этом рассказала радиостанции «Говорит Москва» фелинолог Ангелина Сиротина.

Она развеяла миф о способности кошек всегда приземляться на все лапы и призвала хозяев, живущих на верхних этажах, следить за питомцами. Эксперт указала на частые случаи, когда кошки выпрыгивают из окна, замечая «что-то там летающее, двигающееся». В итоге животные не выживают при падения с высоты.

У кошек, живущих на улице, работают инстинкты, они могут сгруппироваться и совершать прыжки на высоте. Питомцы в условиях квартиры такого опыта не имеют, заключила Сиротина.

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