KP.RU: Раненый боец ВС России четыре дня откапывал себя из-под земли

Раненый российский боец четыре дня сам себя откапывал из-под земли, рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова. Об этом пишет «Комсомольская правда» (KP.RU).

Медик, работающая в госпитале, рассказала, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России рассказывают ей, сколько друзей они потеряли, как было страшно, как старались выжить вопреки всему.

«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи... Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин увел танк с линии огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас экипаж машины из-под обстрела, несмотря на то, что потерял руку в бою.