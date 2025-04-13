Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
23:52, 13 апреля 2025Бывший СССР

Российский военный четыре дня откапывал себя из-под земли

KP.RU: Раненый боец ВС России четыре дня откапывал себя из-под земли
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Раненый российский боец четыре дня сам себя откапывал из-под земли, рассказала сестра милосердия АНО «Круги мира» Ирина Гончарова. Об этом пишет «Комсомольская правда» (KP.RU).

Медик, работающая в госпитале, рассказала, что бойцы Вооруженных сил (ВС) России рассказывают ей, сколько друзей они потеряли, как было страшно, как старались выжить вопреки всему.

«Один из таких ребят с перебитыми руками, с ранением в живот восемь дней полз, пока его не вытащили товарищи... Другой рассказывал, что четыре дня сам себя откапывал из-под земли после взрыва. Тяжелораненый. Без воды и еды», — уточнила она.

Ранее сообщалось, что механик-водитель башкирского танкового батальона с позывным Робин увел танк с линии огня Вооруженных сил Украины (ВСУ) и спас экипаж машины из-под обстрела, несмотря на то, что потерял руку в бою.

    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ зверски расправились с договаривавшимся о сдаче в плен командиром

    Военные помогут властям Британии избавиться от мусора на улицах

    В России предложили запретить коллекторскую деятельность

    59-летняя актриса показала полуобнаженные ягодицы на пляже

    Богатым во Франции пригрозили увеличением налогов

    Мигранты не пустили российских посетителей в баню

    Трамп объявил о расследовании по пошлинам

    В Австрии потребовали отменить особые привилегии для украинских беженцев

    Российские войска вошли в село в ДНР

    Женщина сбежала из города с женихом дочери за несколько дней до свадьбы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше