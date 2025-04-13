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10:19, 13 апреля 2025Силовые структуры

Стали известны подробности поджога студентом нескольких автомобилей полиции

СК по Архангельской области возбудил дело о теракте после поджога авто полиции
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Илья Московец / URA.RU / ТАСС

Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил дело о теракте по факту поджога четырех авто полиции в Архангельске. О подробностях поджога в областном центре российского региона сообщается в пресс-релизе силового ведомства.

Сообщается, что подозреваемому 21 год. Он облил горючей жидкостью четыре автомобиля полиции у здания УМВД России по Архангельску.

Ведомство сообщает о серьезных повреждениях трех автомобилей. Пострадавших среди полицейских нет, уточняет СК по Архангельской области.

Накануне в Архангельске неизвестный поджег четыре служебных полицейских автомобиля. Сообщается, что у него была обнаружена переписка с неизвестными в Telegram.

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