Стали известны подробности поджога студентом нескольких автомобилей полиции

СК по Архангельской области возбудил дело о теракте после поджога авто полиции

Следственный комитет (СК) по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбудил дело о теракте по факту поджога четырех авто полиции в Архангельске. О подробностях поджога в областном центре российского региона сообщается в пресс-релизе силового ведомства.

Сообщается, что подозреваемому 21 год. Он облил горючей жидкостью четыре автомобиля полиции у здания УМВД России по Архангельску.

Ведомство сообщает о серьезных повреждениях трех автомобилей. Пострадавших среди полицейских нет, уточняет СК по Архангельской области.

Накануне в Архангельске неизвестный поджег четыре служебных полицейских автомобиля. Сообщается, что у него была обнаружена переписка с неизвестными в Telegram.