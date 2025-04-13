Ученые обнаружили в пыли из европейских домов почти 200 опасных пестицидов

The Guardian: Ученые обнаружили в пыли европейских домов 200 опасных пестицидов

Ученые обнаружили в пыли из европейских домов почти 200 опасных пестицидов, об этом сообщила британская газета The Guardian.

Крупнейшее исследование бытовой пыли провели специалисты из десяти стран. «Специалисты зафиксировали тревожный результат: в домах граждан из разных стран Европы накопились десятки видов пестицидов», — говорится в статье.

Ученые отметили, что опасны именно соединения, а запреты на использование тех или иных материалов касаются отдельных веществ в случае их наличия. Исследователи призвали пересмотреть подход к регулированию.

Они отметили, что около 40 процентов выявленных соединений высоко токсичны, они провоцируют возникновение онкологических заболеваний, эндокринных нарушений и других серьезных последствий для здоровья.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин рассказал, что смертельно опасные грибки могут вызвать неприятный запах из холодильника.

