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06:36, 13 апреля 2025Забота о себе

Ученые обнаружили в пыли из европейских домов почти 200 опасных пестицидов

The Guardian: Ученые обнаружили в пыли европейских домов 200 опасных пестицидов
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Ученые обнаружили в пыли из европейских домов почти 200 опасных пестицидов, об этом сообщила британская газета The Guardian.

Крупнейшее исследование бытовой пыли провели специалисты из десяти стран. «Специалисты зафиксировали тревожный результат: в домах граждан из разных стран Европы накопились десятки видов пестицидов», — говорится в статье.

Ученые отметили, что опасны именно соединения, а запреты на использование тех или иных материалов касаются отдельных веществ в случае их наличия. Исследователи призвали пересмотреть подход к регулированию.

Они отметили, что около 40 процентов выявленных соединений высоко токсичны, они провоцируют возникновение онкологических заболеваний, эндокринных нарушений и других серьезных последствий для здоровья.

Ранее клеточный биолог Александр Созыкин рассказал, что смертельно опасные грибки могут вызвать неприятный запах из холодильника.

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