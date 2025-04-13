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17:54, 13 апреля 2025Культура

Во время съемок певца Газманова в студии в Москве произошел пожар

Певец Газманов: Во время съемок в студии в Москве произошел пожар, все живы
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
СюжетПожары в России

Кадр: Telegram-канал Олега Газманова

На студии в Москве во время съемок с участием народного артиста России Олега Газманова произошел пожар, команда «еле успела выскочить». Об этом певец сообщил в своем Telegram-канале.

По его словам, эвакуация шла в дыму, почти на ощупь. Фотографы сняли на видео, как они выбегали из помещений.

На кадрах видно, как девушки спускаются по лестнице. Ролик сопровождается комментариями, что видимость плохая, дышать тяжело, заметна паника.

Газманов рассказал, что часть светового оборудования сгорела, «но, самое главное, все живы». Он поблагодарил МЧС и пожарных за эффективную и оперативную работу. Возгорание было оперативно ликвидировано.

Ранее в апреле сообщалось, что певец с большим шрамом на лбу появился на концерте в честь 75-летия Александра Буйнова в Кремле.

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