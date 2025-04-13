«Ъ»: Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для СВО

Глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов потратил взятку на покупку бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

По данным издания, на покупку пяти бронированных «Газелей» потратили около трех миллионов рублей. Это в том числе сумма, полученная в качестве взятки. Как уточнили журналисты, в апреле 2024 года бронетехнику отправили в Донецк.

«Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова.