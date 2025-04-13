Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
22:12, 13 апреля 2025Россия

Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для СВО

«Ъ»: Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для СВО
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / Global Look Press

Глава АО «Корпорация развития Новосибирской области» Александр Зырянов потратил взятку на покупку бронированных автомобилей «Газель», которые затем были отправлены в зону проведения спецоперации (СВО). Об этом пишет «Коммерсант» («Ъ»).

По данным издания, на покупку пяти бронированных «Газелей» потратили около трех миллионов рублей. Это в том числе сумма, полученная в качестве взятки. Как уточнили журналисты, в апреле 2024 года бронетехнику отправили в Донецк.

«Зырянову было предъявлено обвинение в совершении двух преступлений, предусмотренных статьей 290 УК РФ — получение взятки в особо крупном размере и покушение на взятку», — говорится в сообщении.

В июне 2024 года стало известно о возбуждении уголовного дела в отношении Зырянова и председателя совета директоров УК «Промышленно-логистический парк» Александра Гоманова.

    Обсудить
    Последние новости

    На Украине объяснили сбор военных в месте удара ВС России в Сумах

    Новосибирский чиновник потратил взятку на покупку бронетехники для СВО

    Названы опасные для мужчин после 40 лет упражнения

    Раскрыто состояние пострадавших при ударе по Сумам

    Симоньян предрекла превращение удара по Сумам в «новую Бучу»

    На Украине заявили о 34 погибших при ударе по Сумам

    В Курской области нашли украинский беспилотник весом 200 килограммов

    На Украине опровергли встречу с представителями России в Турции

    Российский военный обезвредил дрон ВСУ палкой

    В США заявили о планах Трампа превратить Россию в родственную душу Америки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше