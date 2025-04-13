СК РФ: Жительница Гончаровки похоронила замученного ВСУ сына прямо в огороде

Жительница Гончаровки Курской области похоронила сына, замученного до смерти бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ), прямо в огороде. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета Российской Федерации (СК РФ) Светлана Петренко, ее комментарий приводится в Telegram-канале ведомства.

Женщина пояснила, что украинские военнослужащие во время оккупации не позволяли хоронить близких на кладбище. По словам пенсионерки, сын старался ее спасти, за что подвергался многочисленным издевательствам.

«Прикладом избили, пару раз ставили к стенке. Автомат к шее, снимали курок... Угрожали: "Сейчас застрелим"», — поделилась воспоминаниями россиянка.

Она отметила, что дом сына украинские солдаты сожгли. Мужчину не удалось спасти после пыток со стороны противников. Пенсионерка же получила ранение в марте, ее дом целенаправленно обстреливали.

Ранее другие жительницы Курской области рассказали, что ВСУ, находясь в регионе, грабили дома и запугивали мирное население.