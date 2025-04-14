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12:25, 14 апреля 2025Россия

Десятки тысяч жителей ЛНР остались без света после удара ВСУ

ВСУ ударили по энергообъектам в ЛНР, свыше 36 тысяч человек остались без света
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Свыше 36 тысяч жителей Луганской народной республики (ЛНР) остались без света после удара со стороны Украины. Об этом сообщило Минобороны России.

Речь идет об ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по объектам энергетической инфраструктуры, отметили в министерстве. Так, потребители в трех районах республики остались без энергоснабжения после удара по подстанции «Троицкая».

В результате атаки произошло отключение высоковольтной линии электропередачи Сватово — Троицкая. Удар произошел вечером 12 апреля.

ВСУ продолжают наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры несмотря на договоренности, достигнутые при участии США. Ранее украинские войска дважды за сутки атаковали объекты «Россетей» в Курской области. Атаки были осуществлены с использованием беспилотников.

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