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14:12, 14 апреля 2025Россия

Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ в Курской области

Врио курского главы Хинштейн: Два мирных жителя погибли при атаке ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Два мирных жителя погибли при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом сообщил врио главы приграничного региона Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, под обстрел попало село Забужевка Беловского района. Въезд туда ограничил оперштаб региона. В результате атаки скончались 51-летний мужчина и 61-летняя женщина.

«Еще одна женщина 1945 года рождения получила акубаротравму. Сейчас она находится под присмотром врачей, состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал чиновник.

Ранее временно исполняющий обязанности главы комитета региональной безопасности Олег Горячев сообщил, что ВСУ целенаправленно заминировали кладбища Курской области. Он также призвал местных жителей воздержаться от посещения захоронений на Пасху.

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