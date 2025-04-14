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16:38, 14 апреля 2025Наука и техника

Найден ключ к разгадке происхождения Луны

Nature: Луна могла образоваться из-за столкновения Земли с большим объектом
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Ivan Alvarado / Reuters

На обратной стороне Луны обнаружена аномально низкая концентрация воды в породах, что может свидетельствовать о ее формировании в результате гигантского столкновения с Землей. Исследование с ключом к разгадке происхождения спутника опубликовано в журнале Nature.

Ученые из Китайской академии наук проанализировали образцы лунного грунта, собранные миссией «Чанъэ-6» в районе гигантского кратера Южный полюс — Эйткен. С помощью сканирующей электронной микроскопии и зондового микроанализа они выяснили: породы содержат лишь 1–1,5 микрограмма воды на грамм — гораздо меньше, чем на ближней стороне Луны, где показатели достигают 200 микрограмм.

Это подтверждает гипотезу, согласно которой Луна сформировалась более 4,5 миллиарда лет назад после столкновения молодой Земли с объектом размером с Марс, получившим название Тейя. Тогда в космос было выброшено огромное количество вещества, из которого со временем и образовался спутник.

Особенности распределения воды на Луне указывают на асимметрию состава ее мантии: ближняя сторона имеет более тонкую кору и насыщена базальтовыми равнинами, образовавшимися в результате древнего вулканизма, а обратная сторона — сильно кратерирована и бедна влагой.

Исследователи предполагают, что удар при формировании Луны мог сместить большую часть «влажного» материала на сторону, обращенную к Земле. Однако, чтобы сделать окончательные выводы, нужны дополнительные образцы с других участков обратной стороны.

Авторы работы подчеркивают: роль воды была ключевой в кристаллизации древнего лунного океана магмы и в последующей геологической активности Луны. Новые данные дают уникальную возможность пересмотреть детали теории ее происхождения.

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