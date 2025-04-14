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20:06, 14 апреля 2025Спорт

Овечкин высказался об участии в Олимпиаде-2026 в составе сборной России

Овечкин об участии в Играх-2026 в составе сборной России: Для каждого это честь
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Александр Овечкин

Александр Овечкин. Фото: Winslow Townson-Imagn Images / Reuters

Капитан «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин высказался об участии в Олимпийских играх — 2026 в составе сборной России. Его слова приводит ТАСС.

Овечкин заявил, что вопрос о вызове в состав лучше задавать главному тренеру сборной. «Для каждого это честь — войти в сборную, представлять свою Родину. Поэтому если представится такая возможность, то конечно», — отметил он.

6 апреля Овечкин побил рекорд по количеству голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ), принадлежавший Уэйну Гретцки. Он забросил 895-ю шайбу в гостевом матче против «Нью-Йорк Айлендерс». В североамериканской лиге россиянин дебютировал в 2005 году, на протяжении всей карьеры в НХЛ он выступает за «Кэпиталс». В 2018-м Овечкин вместе с командой стал обладателем Кубка Стэнли.

В сборной России Овечкин дебютировал в 2003 году. В составе команды он завоевал три золота чемпионатов мира, два раза становился серебряным призером турнира и четырежды — бронзовым.

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