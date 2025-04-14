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06:01, 14 апреля 2025РоссияЭксклюзив

Россиянам назвали приметы скорой поломки автомобиля

Автоэксперт Ракитин: Посторонние запахи являются главным сигналом поломки авто
Юлия Сычева
СюжетОСАГО

Фото: rawpixel.com / freepik

Если автовладелец хорошо знает идеальное самочувствие своей машины, то практически любое отклонение от нормы становится поводом для того, чтобы обратить на это внимание, рассказал главный редактор сетевого автомобильного издания Quto Максим Ракитин. Своим мнением он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Автоэксперт указал, что главным признаком будущей поломки автомобиля являются посторонние запахи в салоне. В пример он привел запах бензина, которого быть не должно, за исключением случаев после заправки. Также к тревожным сигналам Ракитин отнес неправильную реакцию на завод и плохое держание холостых оборотов.

«Какие-то внезапные ошибки электрики и электроники — это тоже все предвестники какой-то небольшой или большой беды. Поводом для беспокойства является и скрип в тормозных колодках», — рассказал автоэксперт.

Ракитин добавил, что чем громче становится посторонний звук и чем чаще он проявляется, тем больше поводов обратить на это внимание. По его словам, в каждой части автомобиля есть определенные стуки, скрипы, запахи, которые предвещают в будущем какие-то неприятности.

Ранее начальник управления по развитию сервиса лояльности «Апельсин» Светлана Балахтина рассказала о способах, которые помогут снизить стоимость полиса ОСАГО при покупке. Эксперт также посоветовала использовать сервисы лояльности и сравнивать цены через онлайн-сервисы и агрегаторы для поиска лучших предложений.

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