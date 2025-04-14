«То, что нужно людям». В Кремле подтвердили проведение прямой линии с Путиным в 2025 году

Песков заявил о планах Кремля провести прямую линию с Путиным в 2025 году

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль планирует провести в этом году прямую линию с главой государства Владимиром Путиным. Об этом сообщает ТАСС.

Прямая линия в этом году будет. Это формат, который неоднократно подтвердил свою востребованность, информационную ценность. А главное — это то, что нужно людям Дмитрий Песков пресс-секретарь президента России

С 2001 года прямая линия с Путиным как самостоятельное мероприятие прошло 18 раз, еще трижды ее совмещали с большой пресс-конференцией. Направить свой вопрос российскому президенту могут все желающие. Обычно сбор обращений начинается за несколько недель до мероприятия. К началу встречи поступает несколько миллионов вопросов, которые позже прорабатывают профильные министерства.

В 2024 году прямую линию объединили с пресс-конференцией

19 декабря в Гостином Дворе в Москве состоялась прямая линия Путина, совмещенная в 2024 году с большой итоговой пресс-конференцией. Накануне Песков рассказал о подготовке главы государства к прямой линии и назвал ее напряженной. По его словам, несколько дней Путин работал в Кремле и проводил встречи непубличного характера.

18 раз с 2001 года состоялась прямая линия с Путиным

Прямая линия Путина длилась почти 4,5 часа — 4 часа 27 минут. Президент открыл мероприятие фразой «когда все спокойно — нам скучно». Такими словами он ответил на вопрос, что происходит сейчас в мире и как на фоне этих событий России «удается удержаться на плаву и продолжать свой рост».

По итогу мероприятия ведомства получили поручения

По итогам прямой линии Путин утвердил перечень поручений. Российскому правительству следует представить предложения о сокращении периода, за который рассчитывается доход при определении права на получение ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Кроме того, по поручению Путина, российские власти вместе с Минобороны и исполнительными органами Белгородской, Брянской и Курской областей должны обеспечить оказание поддержки лицам, пострадавшим от украинской армии, по принципу «одного окна». Путин также заверил, что участники военных действий в Курской области получат выплаты, и дал соответствующее поручение.

Российские военные освободили почти всю территорию приграничных районов Курской области от Вооруженных сил Украины (ВСУ), заявил первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Соответствующая операция началась 8 марта.