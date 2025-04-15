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02:18, 15 апреля 2025Забота о себе

54-летняя католичка ушла из церкви и стала свингером

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Freepik

В Бразилии 54-летняя католичка после ухода из церкви стала свингером. Ее историю рассказало издание Uol.

Женщина регулярно посещала церковь, поскольку воспитывалась в католической среде, но со временем открыла для себя другие ценности и стала свингером. Первое время она пыталась совмещать эти два занятия, но в конечном итоге решила, что не может быть в стенах храма одним человеком, а за его пределами ─ другим, поэтому сделал выбор в пользу личной жизни.

Сначала бразильянка обвиняла себя в том, что совершила грех, но одновременно с этим наслаждалась возможностью реализовывать любые сексуальные фантазии. Затем женщина решила, что может оставаться католичкой с открытыми взглядами.

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На протяжении многих лет женщина и ее муж никому не говорили о том, что стали свингерами. Однако в какой-то момент паре надоело скрываться, поэтому бразильянка решила прийти на телевидение и рассказать свою историю. В результате близкие супругов узнали об их увлечении, но осуждать не стали, что нельзя сказать о друзьях и знакомых, многие из которых просто исчезли после откровенного признания.

Ранее женщина, отправившаяся в круиз для взрослых, поделилась впечатлениями от него. По ее словам, свингеры приглашали отдыхающих к ним присоединиться как с помощью наклеек на каютах, так и напрямую.

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