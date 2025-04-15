Большинство англичан сочли Великобританию «сломанной»

The Sun: 68 процентов англичан считают, что Великобритания сломана

Большинство англичан придерживаются мнения, что Великобритания «сломана», следует из опроса, проведенного исследовательским центром Survation. Результаты опубликовала газета The Sun. Отмечается, что опрос с 11 по 13 апреля проводился онлайн среди 2032 совершеннолетних жителей страны.

На вопрос «Сломана ли Великобритания?» 68 процентов респондентов ответили «да», в то время как 23 процента ответили «нет». 9 процентов опрошенных затруднились с ответом.

При этом две трети англичан считают, что государство движется в неверном направлении, тогда как 21 процент убежден, что страна находится на верном пути.

Ранее бывший премьер-министр королевства Лиз Трасс заявила, что Великобритания является несостоявшемся государством, и британцы начинают это осознавать.