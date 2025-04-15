Госдеп высказался о миссии НАТО

Госдеп: США не стремятся к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн

Администрация США не стремится к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Североатлантический альянс задумывался как объединение, «которое не позволит злодеям творить зло». По мнению дипломата, сегодня есть страны, которые должны вкладывать больше финансов в НАТО.

«Мы хотим <...> гарантировать, что страны в НАТО могут в действительности выполнять миссию НАТО, заключающуюся в том, чтобы быть сдерживающим потенциалом, а не помогать с войнами или с их ведением, или с их финансированием», — указала она на миссию организации.

Ранее в Белом доме заявили, что НАТО потратила большую часть выделенных в ходе первого президентского срока Дональда Трампа денег на «войну» с Россией на Украине.