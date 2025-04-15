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23:08, 15 апреля 2025Мир

Госдеп высказался о миссии НАТО

Госдеп: США не стремятся к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valerie Plesch / Global Look Press

Администрация США не стремится к тому, чтобы НАТО помогала Западу с ведением войн, заявила руководитель пресс-службы Госдепа Тэмми Брюс. Об этом пишет ТАСС.

По ее словам, Североатлантический альянс задумывался как объединение, «которое не позволит злодеям творить зло». По мнению дипломата, сегодня есть страны, которые должны вкладывать больше финансов в НАТО.

«Мы хотим <...> гарантировать, что страны в НАТО могут в действительности выполнять миссию НАТО, заключающуюся в том, чтобы быть сдерживающим потенциалом, а не помогать с войнами или с их ведением, или с их финансированием», — указала она на миссию организации.

Ранее в Белом доме заявили, что НАТО потратила большую часть выделенных в ходе первого президентского срока Дональда Трампа денег на «войну» с Россией на Украине.

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