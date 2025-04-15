Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после массированной атаки ВСУ

Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя УК после атаки дронов ВСУ на Курск

Врио главы Курской области Александр Хинштейн пообещал жестко разобраться с двумя управляющими компаниями (УК) после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом чиновник написал в своем Telegram-канале.

Во время ликвидации последствий ночной атаки ВСУ на город в работе этих УК возникли неполадки, отметил Хинштейн. По его словам, у них не оказалось дежурных аварийных бригад, которые должны были прибыть на место происшествия и перекрыть горячую воду. Сотрудники приехали только утром.

«С этими УК будем разбираться отдельно и жестко, потому что такого быть не должно!» — сказал чиновник. При этом другие службы, которые участвовали в устранении последствий атаки, он поблагодарил и подчеркнул, что они работали четко и слаженно.

В ночь на 15 марта в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате налета дронов пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали. Известно, что 85-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы.