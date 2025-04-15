Россиянам раскрыли нюансы ремонта в хрущевке

Эксперт Орехов: Перед перепланировкой необходимо узнать серию дома

Ремонт в хрущевках может сопровождаться сложностями. О нюансах обновления квартиры в домах 60-х годов постройки «Известиям» рассказал эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

Покупая хрущевку, стоит оценить состояние инженерных коммуникаций и несущих конструкций. Перед разработкой дизайн-плана необходимо узнать серию дома — размещение несущих стен менялось от серии к серии, поэтому предстоящие работы по перепланировку необходимо тщательно спланировать. Так, к примеру, не во всех хрущевках можно сносить стену между кухней и гостиной. Однако если здание кирпичное и относится к поздним сериям, то работы согласуют с меньшими сложностями.

Демонтажу в хрущевке подлежит многое — начиная с обоев и деревянных полов, которые уже изжили санитарные и конструктивные нормы своего времени. Придется заменить и электропроводку — старые алюминиевые провода не справляются с нагрузкой современной бытовой техники. Проводку следует поменять на медную. Вдобавок стоит поставить щиток: в сегодняшних реалиях, по мнению собеседника газеты, это не рекомендация, а необходимость. Не обойтись и без замены труб и радиаторов, добавил Орехов.

Ранее эксперт предупредил россиян о подорожании ремонта. В 2025 году комплексная цена работ, по прогнозам Орехова, повысится на 6 тысяч, до 33–36 тысяч рублей за квадратный метр. Помимо услуг строителей, в течение года подорожают натяжные потолки, ламинат, плитка, обои и интерьерная краска.