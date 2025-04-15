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22:31, 15 апреля 2025Россия

МВД поможет получить гражданство немцу после разговора с Путиным

МВД поможет получить российское гражданство немцу, с которым поговорил Путин
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Министерство внутренних дел (МВД) России окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, Путин и гражданин ФРГ говорили по видеосвязи во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Житников рассказал главе государства о том, что переехал в РФ из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он женат на россиянке, семья воспитывает двоих детей.

Волк уточнила, что мужчина живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован в Пермском крае. «Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России», — указала она.

Ранее Путин пообещал решить вопрос с предоставлением немцу гражданства.

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