МВД поможет получить гражданство немцу после разговора с Путиным

МВД поможет получить российское гражданство немцу, с которым поговорил Путин

Министерство внутренних дел (МВД) России окажет помощь в получении российского гражданства переехавшему из Германии Максиму Житникову, который обратился с соответствующей просьбой лично к президенту РФ Владимиру Путину. Об этом в своем Telegram-канале сообщила официальный представитель министерства Ирина Волк.

По ее словам, Путин и гражданин ФРГ говорили по видеосвязи во время расширенного заседания президиума Госсовета РФ. Житников рассказал главе государства о том, что переехал в РФ из-за пропаганды в Европе нетрадиционных ценностей. Он женат на россиянке, семья воспитывает двоих детей.

Волк уточнила, что мужчина живет и работает во Владимирской области, но зарегистрирован в Пермском крае. «Вопрос о получении им российского гражданства поставлен на контроль руководством ГУВМ МВД России», — указала она.

Ранее Путин пообещал решить вопрос с предоставлением немцу гражданства.

