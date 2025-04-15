Путин заговорил на немецком и попал на видео

Путин поговорил по-немецки с переселенцем из Германии

Президент России Владимир Путин заговорил по-немецки. Видеозапись опубликовал официальный Telegram-канал Кремля.

Собеседником главы государства стал гражданин Германии, который переехал в Волгоградскую область. Он попросил президента оказать содействие в получении российского гражданства.

Путин пообещал решить вопрос с предоставлением немцу гражданства.

Ранее президент России высказался о немцах. Путин заявил, что граждане ФРГ, ныне живущие в стране, непричастны к преступлениям нацистов. «Да, историческая память, конечно, существует, надо это помнить, нельзя об этом забывать, но перекладывать вину на сегодняшнее поколение немцев за то, что было в 1930-е и 1940-е годы, мне кажется, несправедливо», — указал глава государства. Путин также заявил, что у него до сих пор остается много друзей в Германии.