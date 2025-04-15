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23:39, 15 апреля 2025Россия

Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы

Путин призвал привести в порядок дорожные нормативы в России
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Президент России Владимир Путин призвал привести в порядок в соответствии со здравым смыслом дорожные нормативы. Об этом он заявил на расширенном заседании президиума Госсовета, передает пресс-служба Кремля.

«Даже и не обращал внимания на то, что отбойники надо ставить посреди улицы тогда или щиты какие-то шумопоглощающие. Надо привести все в соответствие со здравым смыслом, разумеется», — подчеркнул он.

Ранее глава государства заявил, что за последние шесть лет дорожная сеть в России изменилась в лучшую сторону. По его словам, ситуация с автотрассами в России заметно наладилась, а перемены наблюдаются не только на федеральных магистралях, но и на дорогах местного значения.

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