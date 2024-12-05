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16:57, 5 декабря 2024Экономика

Путин оценил состояние дорог в России

Путин: за последние шесть лет дороги в России объективно стали лучше
Виктория Клабукова

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

За последние шесть лет дорожная сеть в России изменилась в лучшую сторону. Таким наблюдением на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам поделился президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

По оценкам главы страны, ситуация с автотрассами в России заметно наладилась, а перемены наблюдаются не только на федеральных магистралях, но и на дорогах местного значения. «Мы приводим в порядок дорожную сеть страны. За последние шесть лет она объективно стала лучше, причем во многих городах в том числе», — рассказал Путин.

Как отметил президент, дороги в стране приводят в соответствие нормативным требованиям в ускоренных темпах. Так, к концу года планировалось отремонтировать 85 процентов магистралей в крупнейших агломерациях и 50 процентов — в регионах. «По факту — уже это понятно — эта планка будет выше 54 процентов, то есть здесь мы идем с небольшим, но все-таки опережением графика», — заключил Путин.

Как напомнил президент, благодаря запуску нацпроектов с 2018 года в стране было благоустроено почти 95 тысяч общественных и дворовых территорий. Кроме того, в рамках всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды было реализовано 800 урбанистических проектов.

Ранее Путин заявил о ликвидации более 150 вредных свалок в России. Территория данных мусорных полигонов была рекультивирована.

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