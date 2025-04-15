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01:52, 15 апреля 2025Силовые структуры

После убийства детей в Канске возбудили дело о халатности

После убийства детей в Канске против лиц органов профилактики возбуждено дело
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

Следователи возбудили уголовное дело в отношении лиц органов профилактики после убийства трех детей в Канске Красноярского края. Об этом сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Следствием возбуждено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов системы профилактики (часть 3 статьи 293 УК РФ)», — уточняется в публикации.

О задержании россиянки, зарубившей топором своих детей, стало известно 14 апреля. В отношении 29-летней женщины возбудили уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»). По данным следствия, 4-летняя девочка, 9-летний и 7-месячный мальчики были обнаружены с ранами, несовместимыми с жизнью, в частном доме по улице Герцена.

Следственный комитет (СК) также показал видео из частного дома, где было совершено преступление. Показан топор, обстановка в доме. На кадрах можно заметить, как конвой приводит женщину в кабинет следователя.

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