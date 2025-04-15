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14:12, 15 апреля 2025Россия

Появились новые подробности о боях с формированиями ВСУ в российском регионе

Минобороны: Российские войска ударили по семи бригадам ВСУ в Курской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Российские войска за сутки ударили по семи бригадам и штурмовому полку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Бои с украинскими войсками вели подразделения группировки войск «Север». Удары по противнику наносились в районах населенных пунктов Горналь и Олешня.

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За прошедшие сутки ВСУ танка, БТР, двух боевых бронированных машин, 13 автомобилей, двух пусковых установок РСЗО HIMARS, двух артиллерийских орудий, миномета, а также до 200 бойцов. С момента вторжения в Курскую область потери противника достигли 74 450 солдат.

В этот же день Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовал кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины в Курской области. Видео представляет собой подборку кадров поражения украинской техники. В частности, речь идет о бронеавтомобиле MaxxPRO, а также М113.

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