Уничтожение военной техники ВСУ в Курской области сняли на видео

Опубликованы кадры уничтожения техники ВСУ в Курской области

Опубликованы кадры уничтожения техники Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Их разместил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Видео представляет собой подборку кадров поражения украинской техники. В частности, речь идет о бронеавтомобиле MaxxPRO, а также М113. Кроме того, беспилотники уничтожают украинские дроны, средства связи отдельных солдат ВСУ.

Кадры боевой работы дронов были сняты в курском приграничье, уточняет канал. Конкретных локаций не называется.

Ранее было опубликовано видео отражения атаки ВСУ в белгородском приграничье. На нем беспилотники уничтожают подбитую технику.