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01:15, 15 апреля 2025Мир

Пятеро друзей надули мужчину компрессором

Times of India: В Индии друзья накачали мужчину воздухом из компрессора
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Fabian Bimmer / Reuters

В Индии пятеро друзей в шутку надули мужчину воздухом из компрессора, в результате чего тот не смог выжить. Об этом сообщает Times of India.

Утверждается, что коллеги 30-летнего рабочего накачали в него сжатый воздух с помощью промышленного компрессора. Вскоре его доставили в больницу с разрывом вен и внутренних органов.

Полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что происшествие вызвало широкий общественный резонанс, подняв вопросы о психологическом климате в трудовых коллективах.

Ранее в Индии нейрохирурги извлекли пулю из мозга иностранца. «Пуля находилась в критически важной области мозга. Для ее извлечения потребовалось тщательное планирование и высокая точность», — рассказал врач Лакшминатх Сивараджу.

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