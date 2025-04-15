Пятеро друзей надули мужчину компрессором

Times of India: В Индии друзья накачали мужчину воздухом из компрессора

В Индии пятеро друзей в шутку надули мужчину воздухом из компрессора, в результате чего тот не смог выжить. Об этом сообщает Times of India.

Утверждается, что коллеги 30-летнего рабочего накачали в него сжатый воздух с помощью промышленного компрессора. Вскоре его доставили в больницу с разрывом вен и внутренних органов.

Полиция начала расследование инцидента. Отмечается, что происшествие вызвало широкий общественный резонанс, подняв вопросы о психологическом климате в трудовых коллективах.

Ранее в Индии нейрохирурги извлекли пулю из мозга иностранца. «Пуля находилась в критически важной области мозга. Для ее извлечения потребовалось тщательное планирование и высокая точность», — рассказал врач Лакшминатх Сивараджу.