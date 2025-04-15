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07:17, 15 апреля 2025Бывший СССР

Разведчик рассказал о бегстве спецназа ВСУ под Запорожьем

РИА Новости: Три разведчика заставили спецназ ВСУ бежать со своих позиций
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Natalia Shatokhina / news.ru / Global Look Press

Три разведчика из группировки «Днепр» Вооруженных сил (ВС) России заставили украинский спецназ бежать со своих позиций. Об этом боец с позывным Сокол рассказал РИА Новости.

По словам разведчика, после стрельбы в ответ на предложение сдаться российские бойцы начали забрасывать внутрь блиндажа гранаты, однако обороняющиеся военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) быстро выкидывали их обратно. Тогда стало понятно, что бой идет не с обычными солдатами, так как для таких маневров нужна не только реакция, но и знание типов гранат.

«Духу у них хватало, не каждый так сделает. Через сутки мы туда зашли и там уже никого не было. Испугались они или не испугались — не знаю, но они оттянулись оттуда», — рассказал боец.

Ранее появились подробности боев за остающееся под контролем ВСУ курское село. Утверждается, что ВСУ намеренно препятствуют выводу мирных жителей из остающегося под их контролем села Горналь.

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