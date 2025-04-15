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09:05, 15 апреля 2025Экономика

Россиянам предрекли утрату почти половины урожая фруктов из-за заморозков

Союз садоводов: В России могут лишиться до 40 % урожая фруктов из-за заморозков
Вячеслав Агапов

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Краснодарский и Ставропольский края, Крым, Брянская область и другие регионы юга и Центральной России могут лишиться 40 процентов урожая фруктов из-за заморозков. Утрату почти половины урожая предрекли в Союзе садоводов, сообщает газета «Известия».

Уже сейчас ясно, что сильнее всего из-за холодов пострадали абрикосы, персики и черешня.

«Исходя из информации, которую мы получили от садоводов, речь идет о потерях урожая косточковых до 40 процентов. При этом в каких-то районах погибло, например, до 100 процентов урожая абрикосов», — отметила глава Союза садоводов России в Республике Крым Татьяна Олейник.

Некоторые аграрии успели принять меры по спасению деревьев (утепление, задымление, опрыскивание), но кто-то не успел спасти ничего.

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В Минсельхозе намерены подсчитать ущерб после стабилизации погоды. По словам ведомства, возвратные заморозки в России довольно частое явление — даже в южных регионах они могут повторяться по три-четыре раза в сезон.

По данным Национального союза агростраховщиков (НСА), заморозки могут навредить многолетним плодовым сельхозкультурам: садам, виноградникам и ягодникам, застрахованным на площади не менее 4,7 тысячи гектаров по действующим договорам страхования с господдержкой.

По словам преподавателя кафедры методики преподавания факультета естественных наук Государственного университета просвещения биолога Марины Татаренко, аномальное потепление может быть опасно: если температура воздуха держится на уровне плюс 5-7 градусов неделю или две, начнут просыпаться ранние растения и озимые посадки. Если при отсутствии снега температура резко понизится, могут пострадать цветы и подмерзнуть проснувшиеся корневищные и луковичные растения, декоративные травянистые растения, а также деревья и кустарники.

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