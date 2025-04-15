Туристка попыталась вывезти из России три килограмма бивней моржа в трусах и выдала себя

ФТС: Туристка попыталась вывезти в Китай бивни моржа в нижнем белье

Туристка попыталась вывезти из России в Китай три килограмма бивней моржа в трусах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

50-летняя женщина ехала на автобусе в Маньчжурию и попалась в пункте пропуска «Забайкальск». Она выдала себя тем, что сильно нервничала.

В ходе досмотра читинские таможенники нашли у нее четыре бивня моржа весом почти три килограмма. Два деривата нарушительница прикрепила чулками к талии, а остальные спрятала в нижнем белье.

Туристка пояснила, что купила бивни на рынке в Забайкальске, чтобы изготовить поделки. О необходимости иметь разрешительные документы на выезде она якобы не знала.

В отношении женщины возбудили два административных дела о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее в США пассажир самолета спрятал в штанах живую черепаху и попался. Его выдала выпуклость в паху.