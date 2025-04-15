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12:41, 15 апреля 2025Путешествия

Туристка попыталась вывезти из России три килограмма бивней моржа в трусах и выдала себя

ФТС: Туристка попыталась вывезти в Китай бивни моржа в нижнем белье
Мария Борисова
Мария Борисова

Фото: Telegram-канал «ФТС России | ProТаможню»

Туристка попыталась вывезти из России в Китай три килограмма бивней моржа в трусах. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

50-летняя женщина ехала на автобусе в Маньчжурию и попалась в пункте пропуска «Забайкальск». Она выдала себя тем, что сильно нервничала.

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В ходе досмотра читинские таможенники нашли у нее четыре бивня моржа весом почти три килограмма. Два деривата нарушительница прикрепила чулками к талии, а остальные спрятала в нижнем белье.

Туристка пояснила, что купила бивни на рынке в Забайкальске, чтобы изготовить поделки. О необходимости иметь разрешительные документы на выезде она якобы не знала.

В отношении женщины возбудили два административных дела о сокрытии товаров от таможенного контроля путем использования тайников и несоблюдении запретов и ограничений.

Ранее в США пассажир самолета спрятал в штанах живую черепаху и попался. Его выдала выпуклость в паху.

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