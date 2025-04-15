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17:40, 15 апреля 2025РоссияЭксклюзив

В России похвалили одну черту Трампа

Депутат Новиков: Трамп последователен в урегулировании украинского конфликта
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Дмитрий Новиков

Дмитрий Новиков. Фото: Belkin Alexey / ТАСС

Президент США Дональд Трамп, несмотря на свою вспыльчивость, показывает себя как очень последовательный политик в вопросе урегулирования украинского конфликта, заметил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков. Так он объяснил отказ Белого дома подписать заявление, осуждающее удар России по Сумам.

«Трамп придерживается очень четкой линии. Он обозначил одним из внешнеполитических приоритетов урегулирование украинского конфликта. Зачем ему это — другой вопрос, понятно, что он делает это не из соображений гуманизма. Но он понимает, что для прекращения противостояния необходимо учитывать позицию Москвы», — сказал политик.

По словам Новикова, подписание заявления с осуждением России сейчас стало бы документом не мира, но войны. А Трамп, по его оценке, заинтересован именно в долгосрочном, стабильном урегулировании конфликта, которое принесет выгоды США.

«Он не хочет тратиться на конфликт, ему нужно вернуть затраты. Для этого необходимо искать пути к миру, договариваться, сглаживать конфронтацию, а не разжигать конфликт. Трампу это не нужно. И, будучи последовательным в этом отношении, он отказывается подписывать документ, осуждающий Россию», — объяснил депутат.

Ранее стало известно, что Вашингтон не поддержал проект заявления стран «Большой семерки» (G7), осуждающего ракетный удар России по ВСУ в Сумах. США оказались единственной страной G7, не поддержавшей инициативу председательствующей Канады.

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