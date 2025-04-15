В России захотели унифицировать БМП и БМД

«Высокоточные комплексы»: Десантируемая БМП может появиться до 2035 года

Новая боевая машина пехоты (БМП) с возможностью десантирования может появиться до 2035 года. В России захотели унифицировать БМП и боевые машины десанта (БМД), сообщили ТАСС в холдинге «Высокоточные комплексы».

Отмечается, что существует тенденция на унификацию БМП и БМД. В холдинге подчеркнули, что изначально БМП задумывалась как десантная машина — БМП-2 обеспечила 38 успешных десантирований.

«Поэтому ничего здесь сверхъестественного нет. И — да: речь идет скорее о том, чтобы они (БМП и БМД -- прим. «Ленты ру») слились в какую-то единую машину», — сказал собеседник агентства. Он добавил, что это может произойти в течение ближайших десяти лет.

Ранее в апреле в «Ростехе» сообщили, что «Высокоточные комплексы» поставили Вооруженным силам России очередную партию БМП-3. Машины получили комплект стальных и решетчатых экранов, а также «мангалы» для защиты верхней полусферы от дронов. Для снижения заметности БМП комплектуют комплексами «Накидка».