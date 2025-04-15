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18:38, 15 апреля 2025Россия

Военный эксперт назвал гражданских целью массированного удара ВСУ по Курску

Военный эксперт Матвийчук: Целью атаки ВСУ на Курск было убийство гражданских
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Oleg Petrasiuk / Reuters

Целью массированной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курск было убийство как можно большего числа гражданских. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук, чьи слова приводит Life.ru.

По его словам, на это указывает то, что беспилотники были начинены поражающими элементами для нанесения как можно большего урона мирным гражданам.

«Это обыкновенный шариковый подшипник. На заводах их очень много. Многие гражданские люди, которые проходили мимо, были поражены этими шариками», — пояснил он.

В ночь на 15 марта в Курской области сбили 109 беспилотников ВСУ. По словам Хинштейна, в результате налета дронов пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали. Известно, что 85-летняя пенсионерка получила несовместимые с жизнью травмы.

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