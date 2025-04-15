Врач предупредил о коварном эффекте энергетиков

Хирург Умнов: Смесь алкоголя с энергетиком приводит к гипертоническому кризу

Энергетики, содержащие много кофеина, вызывают всплеск бодрости у человека, однако вслед за этим наступает истощение сил, сообщил преподаватель кафедры хирургии медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов. О том, какой вред несут стимуляторы, он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Врач рассказал, что постоянное употребление энергетиков приводит к поражению нервной системы. Пациент, по его словам, становится раздражительным, у него нарушается нормальный биоритм, что приводит к сонливости и бессоннице. Возможны и судороги, указал Умнов.

«Сахара энергетиков провоцируют повышение уровня глюкозы крови и скачкам давления. Также постоянное питье энергетиков приводит к водно-элетролитным расстройствам и нарушению диуреза. На фоне приема энергетиков отмечен высокий риск развития язв и гастрита, а также нарушения моторики ЖКТ», — рассказал доктор.

Умнов добавил, что наиболее опасно сочетание энергетиков с алкоголем. Такие смеси, по его словам, могут привести к гипертоническому кризу.

Ранее хирург Александр Умнов назвал самые вредные сочетания с алкоголем. Наиболее опасным является сочетание спиртных напитков и наркотиков, поскольку вперемешку они оказывают эффект потенцирования, ускоряя разрушение систем организма, рассказал врач.