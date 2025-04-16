Алена Апина резко ответила на косые взгляды от коллег

Певица Алена Апина заявила, что ее не волнуют косые взгляды от других артистов

Бывшая солистка группы «Комбинация», певица Алена Апина призналась, что ее не волнует, завидовали ли ей коллеги по шоу-бизнесу. Ее слова передает Пятый канал.

Заслуженная артистка России заявила, что никогда не сравнивала свои достижения с успехами других артистов.

«Не знаю, завидовал ли кто-то. Что говорят за спиной, никогда не интересовало. Это их личные проблемы: косые взгляды, взгляды в спину. Мне говорят только хорошее, я слышу только хорошее», — сообщила Апина.

Ранее стало известно, что Алена Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестиваль фразой «если не сейчас, то когда?»