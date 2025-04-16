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20:42, 16 апреля 2025Культура

Алена Апина резко ответила на косые взгляды от коллег

Певица Алена Апина заявила, что ее не волнуют косые взгляды от других артистов
Андрей Шеньшаков

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Бывшая солистка группы «Комбинация», певица Алена Апина призналась, что ее не волнует, завидовали ли ей коллеги по шоу-бизнесу. Ее слова передает Пятый канал.

Заслуженная артистка России заявила, что никогда не сравнивала свои достижения с успехами других артистов.

«Не знаю, завидовал ли кто-то. Что говорят за спиной, никогда не интересовало. Это их личные проблемы: косые взгляды, взгляды в спину. Мне говорят только хорошее, я слышу только хорошее», — сообщила Апина.

Ранее стало известно, что Алена Апина объяснила выбор откровенного наряда на фестиваль фразой «если не сейчас, то когда?»

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