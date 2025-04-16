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16:18, 16 апреля 2025Россия

Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину на российской АЗС

Хинштейн: Беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку на машину на АЗС в Рыльске
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

В Рыльске Курской области беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку на машину на территории автозаправочной станции (АЗС). Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора приграничного региона Александр Хинштейн в Telegram.

По его словам, в результате атаки гражданский автомобиль полностью сгорел, пострадавших нет.

К посту приложено видео с последствиями сброса взрывчатки. На кадрах видно, как сотрудники МЧС, ликвидировав возгорание, буксируют уничтоженную машину в сторону от места происшествия. Следы пожара заметны непосредственно вблизи топливораздаточных колонок.

Ранее ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на Курск. Согласно данным Минобороны, в ночь на 15 апреля средства противовоздушной обороны сбили над регионом 109 дронов. По словам Хинштейна, повреждения получили 24 многоквартирных жилых дома. Кроме того, пострадали девять человек, шесть из которых госпитализировали. Также сообщалось, что несовместимые с жизнью травмы получила 85-летняя пенсионерка.

ЖЗЛ
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