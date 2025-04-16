Более 300 человек эвакуировали из российского детсада из-за приближающегося пожара

В Самарской области более 300 человек эвакуировали из детсада из-за пожара

В Волжском районе Самарской области более 300 человек эвакуировали из детского сада из-за приближающегося пожара. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что камыш и сухая растительность вспыхнули в районе Южного Города. Площадь горения составляет 0,1 гектара. Из-за сильного задымления пришлось эвакуировать 336 человек из дошкольного учреждения в селе Черноречье.

К месту инцидента были направлены свыше 50 спасателей и 16 единиц спецтехники.

Пожар удалось локализовать. Данных о пострадавших не поступало.

Ранее стало известно о крупном пожаре на судоремонтном заводе в Карелии. В результате происшествия в российском регионе пострадали три человека, двое из них отказались от госпитализации.