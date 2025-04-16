Бывший российский чиновник получил более семи лет за взятку в виде скидки на снегоход

В Красноярском крае экс-чиновник получил более семи лет за взятку

В Красноярском крае бывший чиновник Петр Хохлов получил более семи лет за взятку в виде скидки на снегоход. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Красноярского края.

Он осужден по статье 290 («Получение взятки») УК РФ.

Как установил суд, в августе 2020 года к главе района Хохлову обратился знакомый заместитель МУП «Ачинский транспорт» и попросил помочь ему стать руководителем предприятия. За это пообещал вознаграждение. Подсудимый выполнил просьбу и разрешил ему использовать муниципальную технику в коммерческих целях.

За покровительство глава района получил взятку в виде скидки на снегоход и экипировку в размере 481 тысяча рублей. Бывший глава вину не признал. Он сообщил, что возможности повлиять на решение о назначении генеральным директором знакомого у него не было. И никакого вознаграждения не получал.

Суд приговорил Хохлова к семи годам и семи месяцам колонии строгого режима и штрафу в десятикратном размере суммы взятки.

Ранее сообщалось, что главу службы безопасности крупной российской атомной станции отправили в СИЗО за взятки.