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11:52, 16 апреля 2025Россия

Четыре человека стали жертвами пожара в российском СНТ

МЧС: В Челябинской области четыре человека стали жертвами пожара
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)
СюжетПожары в России

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Четыре человека стали жертвами пожара в Челябинской области. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС России в Telegram.

ЧП произошло в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) неподалеку от города Златоуста. Четверых человек без признаков жизни нашли прибывшие на место сотрудники МЧС.

Площадь возгорания составила 16 квадратный метров. Распространения огня на соседние постройки удалось избежать. На месте работают дознаватели. Предварительно, к пожару привела неисправность электрооборудования или нарушение правил безопасности при эксплуатации печей.

Ранее в Уфе три человека заживо сгорели при пожаре. Двое их них — дети.

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