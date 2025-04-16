Shot: Десятки россиян третий месяц не могут вернуть предоплату за отель в Анапе

Десятки россиян лишились отдыха в Анапе и денег из-за местного отеля, который отказывается возвращать им предоплату. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Москвичка Альфия рассказала журналистам, что в ноябре 2024 года она забронировала тур на семью в отеле «Джамайка» за 150 тысяч рублей и внесла стопроцентную предоплату. После разлива мазута в Черном море она решила отменить отдых. Теперь семья уже третий месяц не может вернуть деньги и выбрать другую путевку. Альфия пожаловалась, что менеджеры сначала обещали решить вопрос, а потом перестали выходить на связь.

Как пишет источник, оставшиеся без отдыха в Анапе россияне создали общий чат, в котором уже 26 человек. Общая сумма ущерба составляет около трех миллионов рублей. Туристы написали досудебную претензию и составили обращение в Роспотребнадзор.

Представители отеля в беседе с Telegram-каналом признались, что не успевают вернуть деньги, так как количество людей, отказавшихся от отдыха из-за ЧП, возросло.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал об альтернативных вариантах отдыха в Анапе на фоне ликвидации последствий разлива мазута в море. Он отметил, что туристы могут посетить экскурсии по винодельням, объектам агротуризма, а также принять участие в спортивных и гастрономических мероприятиях.