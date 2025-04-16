Еврокомиссия высказалась о наказании Фицо за поездку в Москву 9 мая

ЕК заявила, что не в праве наказать Фицо за поездку в Москву 9 мая

Еврокомиссия (ЕК) не в праве наказывать глав государств и правительств Европейского союза. Таким образом представитель ЕК Анита Хиппер высказалась о планах союза наказать премьер-министра Словакии Роберта Фицо за планируемое участие в праздновании 9 Мая в Москве, сообщает ТАСС.

Хиппер также отметила, что ЕК ожидает, что президент Сербии Александар Вучич не поедет в Москву на празднование 80-летия Победы.

«Сербия подала заявку на вступление в ЕС, которая подразумевает, что она должна разделять позицию и ценности Евросоюза», — заявила представитель Еврокомиссии.

Ранее Фицо заявил, что будет присутствовать в Москве 9 мая на параде Победы, несмотря на заявление верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас. Он также задался вопросом, являются ли слова Каллас предостережением или шантажом.