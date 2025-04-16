МИД России прокомментировал намерения Зеленского пригласить в Киев 9 мая лидеров стран ЕС

Захарова сочла планы пригласить 9 мая в Киев глав стран ЕС театром абсурда

Планы Владимира Зеленского пригласить в Киев 9 мая глав стран Европейского союза (ЕС) являются театром абсурда. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

«Это то, что можно охарактеризовать выражением, которое мы начали применять примерно года с 2013-го. (...) Это выражение впервые тогда было употреблено и стало системно употребляться. Это выражение — театр абсурда», — сочла дипломат.

По ее словам, данными двумя словами Москва более десяти лет характеризует большинство действий коллективного Запада.

О намерениях Зеленского пригласить лидеров стран ЕС в Киев 9 мая стало известно 14 апреля. Украинский лидер заявил, что эта встреча должна стать «демонстрацией дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада в Москве».