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12:56, 16 апреля 2025Экономика

Мигранты поселились в подмосковном ЖК застройщика ПИК и вызвали гнев собственников

В подмосковном ЖК «Белая Дача Парк» застройщика ПИК поселились рабочие-мигранты
Полина Кислицына (Редактор)

В Подмосковье в жилом комплексе (ЖК) «Белая Дача Парк» от застройщика ПИК поселились рабочие-мигранты, вызвав тем самым гнев собственников. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал «MSK1.RU | Новости Москвы | Россия».

Ключи от квартир в новых домах в Котельниках должны были отдать законным хозяевам еще 30 марта, однако сроки затянулись. Когда собственники решили проверить состояние своего жилья, то обнаружили, что туда уже успели заехать строители.

Одна из потерпевших показала на видео несколько матрасов, на которых спят рабочие, а также импровизированную кухонную зону на полу с небольшой электроплитой, микроволновкой. В кадр попала и женщина в хиджабе — по всей видимости, жена одного из рабочих. «Вот это моя квартира. Заселились здесь люди, живут уже. Кухню себе сделали, нормально обустроились. Везде воняет. Туалетом и ванной уже пользуются люди. Классно я купила у ПИКа квартиру. Может жить кто захочет», — посетовала россиянка.

Ранее жильцы ЖК «Люберецкого» в Люберцах пожаловались, что застройщик ПИК никак не помогает устранить водопад с потолка, который длится уже несколько дней подряд.

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