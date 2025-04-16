Нарколог предупредил об опасности популярного у подростков БАДа для похудения

Нарколог Казанцев: Сибутрамин в БАДах для похудения вызывает остановку сердца

Нарколог Алексей Казанцев, комментируя обнаруженное в биологически активных добавках (БАД) для похудения «Молекула» и «Молекула плюс» наркотическое вещество сибутрамин, заявил, что оно может вызвать у подростков внезапную остановку сердца, а у некоторых — и параноидный синдром. Об этом он сообщил «Ленте.ру».

Как выяснила газета «Известия», в БАДах для похудения «Молекула» и «Молекула плюс», которые стали особенно популярны у подростков из-за социальной сети TikTok, было обнаружено амфетаминоподобное вещество сибутрамин. Оно вызывает ряд побочных эффектов: аритмию, тахикардию, бессонницу и панические атаки. Согласно инструкции, все компоненты в «Молекуле» растительного происхождения, и оно свободно продается в интернете.

«У подростка организм неокрепший. Сами понимаете, что любое воздействие токсическое на мышцу сердца может закончиться очень тяжелым плачевным состоянием. Довольно часто они и в кому впадают. И еще на фоне злоупотребления психостимуляторов может быть параноидная симптоматика, то есть бред преследования, воздействия и так далее», — сказал Казанцев.

Он пояснил, что сибутрамин как раз относится к ряду психостимуляторов. По словам нарколога, вещество способно привести к аритмии, а аритмия способна вызвать внезапную остановку сердца или подтолкнуть к возникновению инфаркта миокарда.

Для любого человека это может закончиться внезапной остановкой сердца на фоне нарушения ритма, там еще и сахар в крови повышается и так далее Алексей Казанцев нарколог

Терапевт Кузьменко со своей стороны напомнил, что история с БАДом, в который положили схожий по действию препарат, не новая. Недобросовестные производители БАДов пользуются лазейками в законе, потому что занимается проверкой таких препаратов Роспотребнадзор, а не профильный Росздравнадзор, из-за этого качество проверки «не как в аптеке», пояснил эксперт.

«Делать так, конечно, абсолютно нельзя, потому что это во всех смыслах подлог и может грозить очень серьезными побочными эффектами. Довольно старая статистика, но в США из-за вот таких казусов 23 тысячи случаев в год регистрируется обращений в скорую помощь из-за отравления БАДами. Я сторонник того, что здоровому человеку они не нужны, а больному не помогут», — пояснил Кузьменко.

Ранее Роскачество проводило исследование, которое выявило в свободной продаже на маркетплейсах более 400 БАДов с запрещенными веществами, в том числе наркотическими.