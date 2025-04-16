Astronomy & Astrophysics: В Млечном Пути обнаружен блуждающий магнетар

Недалеко от Солнечной системы обнаружен блуждающий объект неизвестного происхождения. Вероятнее всего, речь идет о магнетаре, ранее получившем обозначение SGR 0501+4516, который образовался за пределами Млечного Пути. Исследование ученых опубликовано в журнале Astronomy & Astrophysics. Кратко о нем сообщает НАСА.

Исследование объекта проводилось при помощи космических обсерваторий Hubble и Gaia, благодаря которым ученые уточнили возможное место рождения SGR 0501+4516. Изначально небесное тело считали продуктом взрыва близлежащей сверхновой, однако изучение его траектории движения показало, что SGR 0501+4516 возник раньше, чем считалось ранее, либо сформировался необычным способом.

По мнению авторов исследования, в настоящее время необычный объект можно считать лучшим кандидатом на роль магнетара в Млечном Пути, который возник в результате слияния двух нейтронных звезд или коллапса системы пары светил, сопровождавшегося перетеканием вещества одного небесного тела к другому (аккрецией). Подобные сценарии особенно интересуют ученых, поскольку могут объяснить природу быстрых радиовсплесков.

SGR 0501+4516 обнаружили более 15 лет назад при помощи космической обсерватории Swift на расстоянии около 15 тысяч световых лет от Земли.