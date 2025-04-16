Подозреваемые в расправе над россиянином братья отказались от дачи показаний

СК: Двое подозреваемых в убийстве жителя Ингушетии не стали давать показания

В Ингушетии двое задержанных за расправу на 35-летним местным жителем отказались давать показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний. В суд уже направлено ходатайство об их аресте.

14 апреля в селе Экажево в Ингушетии двое братьев открыли огонь по местному жителю, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков. Жертвой стрельбы стал сын бывшего главы Экажево Мустафа Кациев. Преступление произошло около детского сада, к которому Кациев приехал за семьей.