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13:11, 16 апреля 2025Силовые структуры

Подозреваемые в расправе над россиянином братья отказались от дачи показаний

СК: Двое подозреваемых в убийстве жителя Ингушетии не стали давать показания
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: СУ СК по Республике Ингушетия

В Ингушетии двое задержанных за расправу на 35-летним местным жителем отказались давать показания. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

По данным ведомства, в ходе допроса подозреваемые отказались от дачи показаний. В суд уже направлено ходатайство об их аресте.

14 апреля в селе Экажево в Ингушетии двое братьев открыли огонь по местному жителю, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков. Жертвой стрельбы стал сын бывшего главы Экажево Мустафа Кациев. Преступление произошло около детского сада, к которому Кациев приехал за семьей.

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