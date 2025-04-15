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08:36, 15 апреля 2025Силовые структуры

Неизвестные открыли огонь по россиянину и скрылись с места преступления

В Ингушетии неизвестные застрелили мужчину, следователи возбудили дело
Варвара Митина (редактор)

Кадр: СУ СК России по Республике Ингушетия

В селе Экажево Ингушетии неизвестные открыли огонь по 35-летнему местному жителю, а потом скрылись с места происшествия на автомобиле отечественного производства без государственных регистрационных знаков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ. На месте трагедии правоохранители изъяли гильзы калибра 9х18 миллиметра.

По версии следствия, вечером 14 апреля неустановленные лица пять раз выстрелили в жителя села. Пострадавшего пытались спасти врачи, но им не удалось это сделать.

Telegram-канала «112» сообщает, что жертвой стрельбы стал сын бывшего главы Экажево Мустафа Кациев. Преступление произошло около детского сада, к которому Кациев приехал за семьей. По данным канала, сначала между мужчинами произошел конфликт. У пострадавшего также было с собой оружие, но его оппоненты отрыли огонь первыми.

Ранее сообщалось, что в Туапсе правоохранители разыскивают киллера, который расправился с 55-летним Арсеном Наджаряном.

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