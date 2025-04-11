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17:32, 11 апреля 2025Силовые структуры

Киллер в костюме химзащиты расправился с мужчиной в российском поселке

В Туапсе разыскивают киллера, который в костюме химзащиты расстрелял мужчину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Туапсе правоохранители разыскивают киллера, который расправился с 55-летним Арсеном Наджаряном. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, преступление произошло в поселке Дзеберкой в 10 утра. Тогда киллер в костюме химзащиты подкараулил пострадавшего и открыл по нему огонь. Сначала он начал стрелять издалека, потом — с близкого расстояния.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее сообщалось, что суд в Москве приговорил к 17 года колонии строгого режима Игоря Батенева за стрельбу в сауне 31 год назад, жертвой которой стали шесть человек.

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