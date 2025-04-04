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15:19, 4 апреля 2025Силовые структуры

Киллеру из 90-х Гоше Крокодилу огласили приговор за стрельбу по людям в сауне

Суд приговорил к 17 годам киллера из 90-х Гошу Крокодила за убийство 6 человек
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Суд в Москве приговорил к 17 года колонии строгого режима Игоря Батенева за стрельбу в сауне 31 год назад, жертвой которой стали шесть человек. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичной прокуратуре.

Как установил суд, Батенев, известный в криминальных кругах как Гоша Крокодил, вместе с тремя сообщниками согласился расправиться с четырьмя людьми за вознаграждение. Выследив жертв, злоумышленники прибыли в спортивный комплекс на Бережковской набережнойв Москве и открыли по ним огонь из пистолетов ТТ и револьвера иностранного производства.

Сначала киллеры выстрелили в трех человек на первом этаже, а затем в помещении бильярдной на втором этаже открыли огонь по другим шести людям и скрылись с места преступления. В итоге жертвами трагедии стали шесть человек, трем пострадавшим успели оказать медицинскую помощь.

Сообщники Гоши Крокодила не дожили до судебного разбирательства. Их уголовное преследование прекращено.

В середине марта коллегия присяжных в Дорогомиловском суде Москвы огласила обвинительный вердикт Игорю Батеневу по делу о стрельбе в сауне. Как уточнял РЕН ТВ, в 90-е мужчина был киллером.

Сам Гоша Крокодил категорически отрицал свою вину, заявляя об алиби.

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