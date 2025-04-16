После атаки на энергообъект Курска возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на энергообъект Курска со стороны украинских военных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.
Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).
15 апреля украинские военные при помощи беспилотника атаковали высоковольтную линию, расположенную в Железнодорожном округе Курска. В результате местные жители остались без электроэнергии.
Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.