После атаки на энергообъект Курска возбудили уголовное дело

Следователи возбудили дело после атаки на энергообъект Курска

Следователи возбудили уголовное дело после атаки на энергообъект Курска со стороны украинских военных. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете России.

Дело возбудили по статье 205 УК РФ («Террористический акт»).

15 апреля украинские военные при помощи беспилотника атаковали высоковольтную линию, расположенную в Железнодорожном округе Курска. В результате местные жители остались без электроэнергии.

Ранее в Минобороны России сообщили, что за сутки Вооруженные силы Украины шесть раз атаковали объекты российской энергетической инфраструктуры.

